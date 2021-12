Van Dissel: AstraZeneca biedt vrijwel geen bescherming meer

Volgens Jaap van Dissel biedt het vaccin van AstraZeneca na verloop van tijd vrijwel geen bescherming meer tegen de omikronvariant. Deze variant is vanaf januari dominant in Nederland, zei de RIVM-directeur vanochtend in de Tweede Kamer.

Mensen tussen de 60 en 65 jaar kregen in Nederland het vaccin van AstraZeneca, evenals kwetsbare mensen onder de 60. Zij zijn ook juist de groep ouderen die nog geen booster heeft gekregen. Het is dus aan te raden om extra voorzichtig te zijn tot twee weken na de extra prik.

Van Dissel maakt wel een kleine kanttekening: in het Verenigd Koninkrijk biedt AstraZeneca weinig bescherming meer, maar daar zijn mensen wel eerder gevaccineerd. Mogelijk is er bij Nederlandse gevaccineerden dus nog wel iets van bescherming over.

Verder zei Van Dissel dat de Britten rekenen op 2400 ziekenhuisopnames per dag in januari. Omgerekend naar het Nederlandse bevolkingsaantal komt dat neer op zo'n 600 ziekenhuisopnames per dag, waarvan 100 tot 125 op de intensive care. Dat is nog ruim een derde meer dan de afgelopen maand.