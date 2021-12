Bescherming AstraZeneca-vaccin slijt heel snel,

Het coronavaccin van AstraZeneca verliest vergeleken met andere coronavaccins snel aan kracht als bescherming tegen ernstige ziekte. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in Schotland en Brazilië. NRC bericht er over. De bescherming tegen ernstige Covid nam af van ruim 80 procent twee weken na de laatste prik tot gemiddeld 50 procent na achttien weken. Wie met AstraZeneca gevaccineerd is heeft dus zeker een boosterprik nodig, schrijven de onderzoekers.

De afname van bescherming voor alle vaccins en de snellere afname voor AstraZeneca (in vergelijking met Pfizer of Moderna) was al wel bekend van andere onderzoeken, zegt vaccinoloog Anke Huckriede van UMC Groningen in een reactie tegen NRC. „Wat hier opvalt is dat de bescherming tegen ernstige ziekte sneller lijkt af te nemen dan de bescherming tegen symptomatische infectie. Dit is in tegenstelling tot andere onderzoeken, waaronder uit Nederland, waaruit telkens bleek dat bescherming tegen ernstige ziekte voor alle vaccins inclusief AstraZeneca langzaam of bijna niet afnam.”