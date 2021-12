Wie liggen er nu op de ic en hoe groot is de kans dat je zo ziek wordt?

Hoe groot de kans is dat je ernstig ziek wordt door de omikronvariant is nog afwachten, maar we kunnen wel kijken naar de cijfers van de deltavariant, die nog altijd de ziekenhuizen zwaar belast.

In totaal zijn er in Nederland officieel 2,79 miljoen mensen positief getest op het coronavirus. Er overleden bijna 20.000 mensen. Dit zijn wel RIVM-cijfers. Volgens het CBS bedroeg de oversterfte in Nederland tussen maart 2020 en augustus 2021 meer dan 31.000 mensen. Daar zitten de cijfers van het afgelopen half jaar dus nog niet bij. Daar staat tegenover dat er vermoedelijk ook veel meer mensen corona hebben gehad dan die officieel positief getest zijn.

Hoog BMI

Maar ga je uit van de 2,79 miljoen positieve tests en de bijna 20.000 overledenen dan kom je uit op een sterftekans van 0,7 procent. Daarnaast hebben er 36.000 coronapatiënten in het ziekenhuis gelegen en 15.000 op de ic. Van de ic-patiënten overleed een kwart. Een op de vijf positief getesten heeft na een maand nog klachten, is de schatting. Die klachten nemen daarna wel af.

Over de werkzaamheid van de vaccins: van juli tot en met oktober was 80 procent van de mensen op de ic's niet gevaccineerd, in november was dat nog 70 procent. Dat terwijl zeker 84 procent van de volwassenen gevaccineerd is. De leeftijd van de ongevaccineerde coronapatiënten was bovendien beduidend lager dan die van gevaccineerden. Tenslotte blijft overeind dat patiënten op de ic vaker te zwaar zijn. Het gemiddelde BMI van een ic-patiënt is rond de 30, vanaf 25 is er sprake van overgewicht.