Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 95 gedaald

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur met 95 gedaald. Er liggen nu 2126 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen zijn er nu 1580 coronapatiënten opgenomen, 77 minder dan een dag eerder. En 546 coronapatiënten zijn er zo slecht aan toe, dat ze op de intensive care worden verzorgd. Dat zijn er 18 minder dan donderdag.

Het aantal nieuwe mensen op de verpleegafdelingen is 145 en op de intensive care 24, maar doordat er ook patiënten van beide afdelingen werden ontslagen of overleden, pakken de totalen toch lager uit.