“Aanwijzingen dat het virus vanaf nu enkel milder gaat worden.”

Er is onder deskundigen optimisme. Het ergste van de pandemie lig mogelijk echt achter ons. Epidemioloog Arnold Bosman heeft goede hoop dat een lockdown in 2022 niet meer nodig is. „Er is een gunstig scenario, dat nu misschien net het meest waarschijnlijk is. Daarin blijkt omicron inderdaad milder en duiken er nauwelijks meer nieuwe varianten op. Samen met de afronding van de boostercampagne in januari is het risico op overbelasting van de zorg klein zolang je de infectieaantallen niet te hard laat oplopen. Wel blijft er een risico op disruptie van branches als scholen en horeca, omdat mensen arbeidsongeschikt raken door uitval en long Covid.”

Viroloog Louis Kroes van het LUMC verwacht ook een beter 2022, mede omdat omicron milder lijkt. „We dalen nog steeds in de aantallen, terwijl het effect van de in mijn ogen wel erg drastische en voorbarige lockdown nog niet eens echt voelbaar is. Wat mij betreft beginnen we 2022 snel met versoepelingen. Omicron gaat geen ineenstorting van de zorg meer veroorzaken, verwacht ik.”

Ook immunoloog Marjolein van Egmond wijst (in De Telegraaf) op de voortschrijdende immuniteit in de bevolking. „Het zou evengoed kunnen dat omicron vooralsnog wat milder lijkt omdat simpelweg meer mensen er in ieder geval al deels tegen beschermd zijn door vaccinatie of een eerdere infectie. Met de boosters kunnen we de bescherming nog meer opkrikken en worden steeds minder mensen kwetsbaar.”