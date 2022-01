‘Slechts’ drie patiënten in oogziekenhuis

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn vannacht twee patiënten binnengekomen en een derde is vanuit een ander ziekenhuis onderweg. Normaal gesproken zien de artsen in de Nieuwjaarsnacht tussen de tien en vijftien patiënten met oogletsel door consumentenvuurwerk, zei oogarts Tjeerd de Faber in het NOS Radio 1 Journaal.

"Voor een jaarwisseling is twee patiënten eigenlijk heel weinig. Het vuurwerkverbod is wel degelijk merkbaar geweest. Dus wat ons betreft: ga vooral door met een verbod op consumentenvuurwerk. Veilig vuurwerk bestaat niet."

Eén patiënt werd geraakt met het illegale nitraat en was een omstander. De ander kreeg F1-vuurwerk in het oog, dat verkocht en afgestoken mag worden. Beiden houden er geen blijvend letsel aan over, verwacht De Faber.