‘Zelftest in keel zou beter zijn om omikron op te sporen’

Met een zelftest in de keel zou je de omikronvariant makkelijker kunnen opsporen. "We weten dat de omikronvariant eerst in de keel zit en pas later in de neus”, legt viroloog Marc Van Ranst uit bij VTM Nieuws.

“Wanneer je helemaal in het begin van het ziekteproces stalen afneemt in de neus, dan zit het virus er nog niet. Wanneer je dat combineert met een afname in de keel, dan heb je een hogere kans om positief te testen.”

Een nieuwe studie waar VTM Nieuws over bericht, bevestigt wat Van Ranst zegt. In Australië en het Verenigd Koninkrijk wordt ook al geadviseerd om de teststaaf eerst in de keel te stoppen.

Van Ranst: “Veel mensen hebben zich getest. Dat is goed. Veel mensen hebben ook positief getest en hebben hun gedrag kunnen aanpassen. Wanneer het ziekteproces al wat langer bezig is, dan is zo’n neuswisser wel perfect.”

Het Belgische Federaal Agentschap Geneesmiddelen waarschuwt wel dat neustesten niet zomaar in de keel gestopt kunnen worden.