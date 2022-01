WHO waarschuwt voor opkomst nog gevaarlijkere varianten

De WHO kijkt met bezorgdheid naar de "zeer sterke stijging van het aantal besmettingen in West-Europa". De WHO heeft gewaarschuwd voor de opkomst van nog gevaarlijkere virusvarianten als gevolg van de wereldwijd ongebreidelde ommicron-variant. Hoe meer Omicron zich verspreidt en vermenigvuldigt, "hoe waarschijnlijker het is dat het een nieuwe variant zal produceren", zei WHO-noodexpert Catherine Smallwood tegen AFP en Die Welt.

"We bevinden ons in een zeer gevaarlijke fase", zegt Smallwood. "We zien in West-Europa een zeer sterke stijging van het aantal besmettingen, waarvan de effecten nog niet helemaal duidelijk zijn."

Het risico om bij een infectie met Omikron naar het ziekenhuis te moeten gaan is "individueel bekeken" waarschijnlijk lager is dan bij de voorheen dominante Delta-variant, aldus Smallwood. Maar vanwege de brede spreiding kan Omikron echter over het algemeen een groter risico vormen.

Nu verliezen de Corona-managers het doel uit het oog

"Als het aantal gevallen stijgt, zullen er waarschijnlijk nog veel meer mensen ernstig ziek worden, in het ziekenhuis worden opgenomen of mogelijk overlijden", zei Smallwood. Alleen al in de laatste dagen van 2021 verwees de deskundige naar de extreme toename van infectiegevallen in Europa.

Sinds het begin van de pandemie zijn er in Europa meer dan 100 miljoen coronabesmettingen geregistreerd, waarvan meer dan vijf miljoen in de laatste week van 2021. En als het virus op grote schaal rondgaat is er veel meer kans op kwalijke mutanten.