Te veel gevaccineerden nemen geen booster: ‘Kan problemen opleveren’

Alle volwassenen kunnen nu in principe een booster halen. Het punt is: te veel mensen willen niet. Volgens het OMT haalt zeker 10 procent van de gevaccineerden niet die derde prik.

"We zitten in een lockdown om tijd te winnen voor de boosterprikken. Als we nu niet gaan vaccineren, benutten we die tijd niet goed," zegt vaccinoloog Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen bij RTL Nieuws. "Dat kan weer problemen geven in het ziekenhuis."

Er zou beter gecommuniceerd moet worden over de voordelen van de derde prik. Vaccinoloog Huckriede legt uit: "Door de booster wordt het aantal antilichamen tegen corona in je lijf flink opgekrikt. En we weten dat je tegen omikron veel grotere hoeveelheden antilichamen nodig hebt om het virus te neutraliseren. En meer antilichamen in je lijf krijg je alleen door een booster, of door een besmetting."

Zo wapenen we ons tegen de omicrongolf, maar daarna neemt de immuniteit helaas weer snel af. Tien weken na de booster zou er nog maar de helft van over zijn. Daarom moeten we toe naar een specifieke omikronprik, waar al hard aan gewerkt wordt.