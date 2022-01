Waar je op moet letten bij Omicron: misschien ook maar testen bij hoofdpijn

Waaraan merk je of je Omicron hebt? De symptomen zijn anders dan van de oorspronkelijke variant van corona. De eerste onderzoeken zijn er. De Volkskrant verzamelde de nieuwe kennis.

Hoofdpijn en vermoeidheidsverschijnselen horen bij de vijf meest voorkomende symptomen die met omikron besmette Londenaren rapporteren, blijkt uit onderzoek van King's College London. Uit Noors onderzoek onder ruim tachtig omikronpatiënten komt hetzelfde beeld naar voren: daar staan vermoeidheid en hoofdpijn op een respectievelijke derde en vijfde plaats.

Het is niet voor het eerst dat vermoeidheid en hoofdpijn met corona in verband worden gebracht. Al in februari vorig jaar riepen Britse onderzoekers op om ook op corona te testen bij zulke klachten. Dus je moet je ook laten testen bij hoofdpijn en vermoeidheid en niet alleen bij symptomen van de officiële klachtenlijst, zoals hoesten, keelpijn en benauwdheid.

Dat de klachten nog niet in de officiële lijst staan komt niet doordat het RIVM bang is voor overspoelde teststraten, zegt een woordvoerder. ‘Ons doel is zoveel mogelijk mensen te testen.’ Bij het RIVM staan hoofdpijn en vermoeidheid wel in de lijst met ‘minder voorkomende klachten’, benadrukt hij, ‘en we zien ze als onderdeel van algemene verkoudheidsklachten. Als je daar last van hebt, is er wel degelijk reden om te testen.’