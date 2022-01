Snelle daling ziekenhuisopnames, onbekend aantal nieuwe besmettingen

Het RIVM had de afgelopen 24 uur (alweer) een IT-storing, zodat de besmettingscijfers vandaag niet compleet zijn. Gerapporteerd zijn 25.000 nieuwe besmettingen, net zoveel als gisteren, feitelijk zijn het er dus een onbekend aantal mensen meer.

- 24.575 nieuw gemelde positieve testen

- 109 nieuwe ziekenhuisopnames

- 12 nieuwe IC-opnames

- 12 nieuwe overlijdens

Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt is donderdag gedaald naar 1541. Dat zijn er 93 minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen er dertig minder en zijn het er nu 419. Dat is te zien in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen worden 1122 mensen met Covid-19 verzorgd en dat zijn er 63 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares zijn twaalf nieuwe patiënten met corona beland, op de verpleegafdelingen 109.