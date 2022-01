Waarom er zoveel minder maatregelen zijn in Spanje? ‘Nederland is de uitzondering’

Terwijl Nederland nog midden in een lockdown zit, maken ze in Spanje al plannen om corona hetzelfde te gaan behandelen als griep. Maatregelen zijn er nauwelijks meer.

Ook in Spanje lopen de besmettingen hard op, maar in de ziekenhuizen blijft het rustig. Om personeelstekorten te voorkomen hoeven mensen die in contact kwamen met een besmet persoon niet eens meer in quarantaine. "Je wordt dan alleen aangespoord om wat voorzichtiger te zijn, je na een aantal dagen te laten testen en niet met je 90-jarige oma thuis af te spreken."

Nadat omikron is uitgewoed gaat Spanje over op registratie, zoals dat met griep gebeurt. "In het griepseizoen worden er in Spanje altijd een aantal ziekenhuizen en huisartsenposten aangewezen die hun griepgevallen door moeten geven," legt correspondent Dion Mebius uit in de Volkskrant. Op basis daarvan wordt een landelijk beeld gemaakt. Dat willen ze binnenkort ook met corona gaan doen. Dan hoeven ze dus niet meer elk geval te noteren en door te geven."

Odd one out

Waarom er in Spanje nu al zoveel minder maatregelen zijn dan in Nederland? "De situatie is niet helemaal vergelijkbaar omdat Nederland al kampte met een uitbraak van de deltavariant. Daar heeft Spanje, waarschijnlijk dankzij het goede weer, weinig last van gehad. Maar de omikronvariant is nu dominant, en die is nu eenmaal minder schadelijk.

Spanje is ook niet het enige land dat probeert om er met zo min mogelijk maatregelen doorheen te komen. Frankrijk en Engeland doen dat ook. Spanje is dus niet the odd one out, dat is Nederland met zijn strenge lockdown."