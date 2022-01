WHO: In dit tempo krijgt binnen enkele weken helft van alle Europeanen omikron

Omikron gaat zo snel rond dat je er bijna niet aan ontkomt. Hans Kluge, de Europese WHO-chef, concludeert dan ook dat in de komende twee maanden zeker de helft van de Europeanen besmet raakt met omikron.

Opnieuw bevestigen data dat de omikronvariant veel besmettelijker is dan eerdere varianten, aldus Kluge. In de komende zes tot acht weken zal 50 procent van de Europese bevolking besmet raken, vervolgt hij. De voorspelling is gebaseerd op berekeningen van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Kluge stelt dat er ruim 7 miljoen positieve tests zijn gemeld in Europa in de eerste week van januari. In veel landen stabiliseert de toename alweer, maar het virus blijft hard rondgaan.