Coronavirus na 5 minuten in de lucht nauwelijks nog besmettelijk: afstand houden helpt

Het coronavirus verliest in de lucht binnen vijf minuten 90 procent van zijn vermogen om ons te besmetten. Daarover schrijft Britse krant The Guardian.

Dat blijkt uit het eerste onderzoek met simulaties van hoe het virus overleeft als het uitgeademd wordt. De bevindingen benadrukken hoe belangrijk afstand houden is en hoe nuttig mondkapjes zijn. Ventilatie lijkt bij nader inzien toch minder belangrijk.

Ventilatie

"Mensen maakten een punt van slecht geventileerde ruimtes, denkend dat het virus zich meters ver verspreidt in een kamer. Ik zeg niet dat dit niet kan, maar ik denk dat je de grootste kans hebt op blootstelling als je dichtbij iemand staat," zegt professor Jonathan Reid, directeur van het Aerosol Research Centre van de universiteit van Bristol. "Als je verder weg bent van iemand, zijn niet alleen de aerosolen verdund, maar is het virus ook minder effectief geworden."

Uit de studie bleek dat het virus binnen 10 seconden de helft minder besmettelijk is, wanneer de lucht droog is, dus met een luchtvochtigheid lager dan 50 procent, zoals in veel kantoren. Bij een luchtvochtigheid van 90 procent, zoals in een douche bijvoorbeeld, bleef het virus langer hangen. Na vijf minuten was het nog half zo besmettelijk.

Warm weer

Opvallend: de temperatuur van de lucht maakte geen verschil voor de besmettelijkheid. Het wijdverspreide idee dat het virus aan kracht verliest bij warm weer houdt dus geen stand.

"De grootste kans is dat je door je vrienden in de pub besmet wordt en waarschijnlijk niet door iemand aan de andere kant van de kroeg," besluit Reid. Hij benadrukt nog het belang van mondkapjes op plaatsen waar afstand houden onmogelijk is.