2 dagen voor persconferentie: nog minder Covid-patiënten op IC

Ook de afgelopen 24 uur is het aantal Covid-patienten in ziekenhuizen en op IC's verder gedaald. Er liggen nu 56 covid-patiënten minder in het ziekenhuis dan gisteren en 202 minder dan 7 dagen geleden. Op de IC's daalde het aantal met 15 tot 387.

Het aantal nieuwe positieve besmettingen blijft hoog, maar gemiddeld worden veel minder mensen zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten. Nederland ging in december in lockdown om overbezetting van de ziekenhuizen te voorkomen.

- 32.043 nieuw gemelde positieve testen

- 94 nieuwe ziekenhuisopnames

- 11 nieuwe IC-opnames

- 8 nieuwe overlijdens E