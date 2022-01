Besmettingen lopen snel op, ziekenhuizenopnames ook (een beetje)

De besmettingscijfers lopen nu heel snel op. En de ziekenhuisopnames lopen ook een beetje op.

42.352 nieuw gemelde positieve testen

82 nieuwe ziekenhuisopnames

11 nieuwe IC-opnames

3 nieuwe overlijdens

Er liggen op dit moment 1.239 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 316 op de IC.



Het aantal opgenomen patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gedaald tot het laagste niveau in één maand. Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 82 patiënten met corona binnengebracht en op de intensive cares ging het om 11 nieuwe opnames.

In totaal liggen er nog 1239 mensen met een positieve testuitslag in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er wel 22 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic's liggen nu 316 coronapatiënten, 5 meer dan een dag eerder. Dat is de eerste toename in twee weken. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal ook iets toe, met 17 tot 923.

Het LCPS voorziet dat de opnamecijfers deze maand weer behoorlijk zullen stijgen.