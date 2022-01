We laten het virus uitrazen: op weg naar ‘semi-groepsimmuniteit’

Overal in Europa lopen de coronabesmettingen op, maar zijn er weinig maatregelen. Ook in Nederland zetten we de sluizen open: gecontroleerd uit laten razen noemen we dat. Groepsimmuniteit after all.

"Wat we nu doen, is het virus laten uitrazen", stelt Frits Rosendaal, epidemioloog van het LUMC, bij de NOS. "Het idee was altijd om door maatregelen het aantal besmettingen te onderdrukken. Die gedachte lijkt niet meer prominent aanwezig."

"Deze golf gaat vanzelf weer dalen door zoiets als populatie-immuniteit", concludeert Marino van Zelst, infectieziektenmodelleur van de WUR. "Dat woord is in Nederland vervuild geraakt. Maar het betekent dat er tijdelijk zoveel immuniteit is in de samenleving dat het aantal besmettingen weer gaat dalen."

"Semi-groepsimmuniteit vind ik wel goed uitgedrukt", zegt Jacco Wallinga van het RIVM. "Als je geen enkele maatregel meer zou hebben en het virus volledig zou loslaten, dan bereik je groepsimmuniteit. Dat is nu niet het geval, want er is nog wel een aantal maatregelen."

Tot de zomer ziet het er goed uit, beamen beide infectieziektemodelleurs. Van Zelst: "Het lastige is dat de immuniteit van de booster snel afneemt en we niet zeker weten hoe langdurig de immuniteit tegen een besmetting met de omikronvariant is."

Rosendaal denkt dat we na deze golf 'in de situatie van een jaarlijkse griepepidemie terechtkomen'. Maar hij waarschuwt: "Griep is een gevaarlijke, dodelijke aandoening, met soms duizenden doden per jaar. Dat wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd." Het verschil is wel: "Bij griep stellen we niet elke dag de ethische vraag: hadden we deze doden kunnen voorkomen?"