De Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat veel er op wijst dat de pandemie in Europa bijna voorbij is. “Het is aannemelijk dat de regio het einde van de pandemie nadert”, vertelde directeur Europa Hans Kluge aan AFP, maar hij riep op tot voorzichtigheid vanwege de veelzijdigheid van het virus.

De WHO denkt dat begin maart 60 procent van de Europeanen met omicron besmet is en dat dat maakt dat de pandemie uitdooft.