Hoe merk je dat je alzheimer krijgt?

Veel (oudere) mensen worden een beetje bang als ze af en toe iets vergeten. Is het begonnen? Zeker als Alzheimer in de familie zit.

Daar is zelden reden voor. Want Alzheimer ontdek je meestal niet zelf, schrijft Gezondheidsnet.

Kun je ineens veel minder onthouden, dan kunnen er ook allerlei andere redenen zijn waarom je plots vergeetachtiger bent. Wanneer je erg verdrietig of bezorgd bent, in de overgang bent of bepaalde medicijnen gebruikt, dan kan dit invloed hebben op je geheugen. Dit kan weer overgaan en is niet per se reden tot zorg. “Mensen die veel piekeren over hun geheugenklachten, kunnen door de stress juist last krijgen van minder goed functioneren. Het zou voor hen goed zijn om gerustgesteld te worden”, zegt hoogleraar Cognitieve neurowetenschappen André Aleman tegen Gezondheidsnet. “Boven de 85 jaar heeft de meerderheid van de mensen wel een vorm van cognitieve achteruitgang. Geheugenproblemen zijn dan niet vreemd. Maar de meerderheid van deze mensen is niet dement.”

Hoe merk je dan wel dat je mogelijk Alzheimer begint te krijgen? “Wanneer anderen, je partner of een goede bekende zich zorgen beginnen te maken. Wanneer zij zeggen: je vergat altijd wel iets, maar nu wordt het wel heel veel.” Over het algemeen blijkt namelijk dat veel mensen zelf niet echt inzicht hebben in de ernst van hun klachten.