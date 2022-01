Waarom Denemarken Omicron wel achter zich laat

De Denen hebben besloten dat de covidpandemie voorbij is. De pandemie wordt dinsdag tot gesloten verklaard. Dan verdwijnen bijna alle maatregelen die er nog zijn. Mondkapjes hoeven niet meer, concertzalen en discotheken mogen weer open en de coronapas verdwijnt.

Waarom kan de pandemie drie honderd kilometer noordelijk voorbij zijn en hier niet? Het loslaten van de regels is gebaseerd, zegt Tyra Grove Krause, de Deense Van Dissel tegen NRC, op de data die zijn verzameld over Omikron – in Europa test geen land zo veel als Denemarken. En daaruit blijkt: het moet kunnen, leven zonder maatregelen.

Verrassing: de Deense cijfers lijken spreken op de Nederlandse cijfers. Heel veel besmettingen, dalende opnamecijfers in ziekenhuizen en IC. Als je de Deense cijfers vergelijkt met de Nederlandse zijn ze op alle vlakken bijna hetzelfde. Ook de vaccinatiegraad is bijna gelijk, al hebben wel meer Denen de derde prik gehad.

Het gaat dus niet om andere feiten, maar om andere conclusies uit de feiten. De Nederlandse deskundigen van het OMT en beleidsmakers houden hun hard vast bij het zien van de cijfers, de Denen halen opgelucht adem. Over een maand zullen we zien of wij angsthazen blijken of de Denen lichtzinnig.