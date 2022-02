Coronapiek moeilijk te voorspellen: “Cijfers uit andere landen lopen erg uiteen”

In de samenleving klinkt de roep om verdere versoepelingen luid. Het RIVM benadrukt: zodra het kan, gaan we echt wel versoepelen, maar er is voorzichtigheid geboden.

Over Denemarken, waar wel alle coronaregels zijn afgeschaft, zegt RIVM-modelleur Jacco Wallinga tegen de NOS: "Je ziet daar nog steeds dat de ziekenhuisopnames toenemen. Ik ken de situatie daar niet precies, maar als je de ziekenhuisopnames daar vertaalt naar Nederland dan is het echt extreem hoog. Dus het is wel een risicovolle stap."

Zijn de Nederlandse voorspellingen niet te somber? Wallinga: "Ik kan me voorstellen dat dat binnenkort blijkt. Maar we moeten eerst de gegevens zien. Als je kijkt naar landen in West-Europa, hoeveel positieve testen, ziekenhuis- en IC-opnames ze rapporteren, dat loopt gigantisch uit elkaar. Ik ben dan ook heel voorzichtig om te concluderen dat als het in een ander land redelijk laag is, dat het in Nederland ook zo zal zijn."

Hoe hoog de piek wordt? Wallinga: "Ik zou het heel graag willen weten. Maar dit zijn echt aantallen waarover we erg onzeker zijn. We lopen een beetje achter Denemarken aan en een klein beetje achter België. Als je dat vergelijkt dan zie je dat we nog wel even te gaan hebben."

Vermoedelijk ligt de piek van de ziekenhuisopnames rond eind februari. Wallinga: "Het zit ergens in die buurt. De moeilijkste dingen in het model om te voorspellen zijn wanneer de piek is en hoe hoog die is. En we zitten nu in een situatie dat het nog onzekerder is."