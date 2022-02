Noorse studie: leef 10 jaar langer met dit dieet ook als je al 60 bent

Een nieuwe studie van onderzoekers van de Universiteit van Bergen, in Noorwegen, zegt dat het volgen van een “optimaal dieet” vanaf de leeftijd van 60 jaar 9,1 jaar bijdraagt aan de levensverwachting, schrijft De Morgen.

Overschakelen van wat de onderzoekers een “traditioneel westers dieet” noemden naar een meer voedingsrijker menu op 60-jarige leeftijd betekent volgens de studie dat een man gemiddeld 90 jaar zou worden, in plaats van 81. Een gemiddelde vrouw van 60 zou in plaats van 85 jaar 93 jaar oud kunnen worden.

Maar de vraag is of het fijne jaren worden, want het dieet grijpt diep in in je voedingsgewoonte.

• Rood en verwerkt vlees zijn verboden. Volgens het dieet mag iemand op een dag niet meer dan 50 gram wit vlees eten.

• Ook dranken die gezoet zijn met suiker zijn uit den boze.

• Idealiter eet je 10 porties fruit en groenten per dag. Ter vergelijking: dat is twee keer de vijf stuks per dag die door heel wat gezondheidsdeskundigen worden aangeprezen.

• Een voorbeeld van een dagelijkse groente- en fruitconsumpte volgens dit dieet: een grote tomaat, een paprika, gemengde saladebladeren, een halve avocado, een kleine kom groentesoep, een banaan, een sinaasappel, een appel, een kiwi en een handvol bessen elke dag.

• De grootste gezondheidswinst valt echter te halen uit peulvruchten: van geen per dag, zoals gebruikelijk in het westerse dieet, naar 200 gram, ongeveer het equivalent van een grote kop geweekte bonen, linzen of erwten.

• 25 gram noten per dag

• Dagelijks 200 gram vis, ruwweg een grote plak haring.

• Nog op het menu: 225 gram granen per dag. Bijvoorbeeld twee dunne sneetjes roggebrood, een kleine kom ontbijtgranen en een portie volkorenrijst.

• Maximaal 200 gram zuivel, een kommetje yoghurt bijvoorbeeld.