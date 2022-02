Kabinet wil volle zalen en theaters en horeca open tot 01.00

Het kabinet wil dat stadions en theaters vanaf volgende week vrijdag geen 1,5 meter meer hoeven aan te houden en dus veel meer mensen binnen kunnen laten. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de NOS. Voor plekken met maximaal 500 zitplekken zou ook geen vaste zitplaats meer nodig zijn, voor locaties met meer stoelen wel. Ook wil het kabinet het mogelijk maken dat horeca open kan tot uiterlijk 01.00 uur. Het gaat om een voorstel: eerst moet het Outbreak Management Team adviseren of de versoepelingen kunnen doorgaan. De voorstellen komen uit een brief die later donderdag naar de Tweede Kamer gaat. Het gaat om "een soort wat-zou-het-kunnen-zijn-pakket", aldus premier Mark Rutte woensdag.