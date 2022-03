Tekort van 140.000 zorgmedewerkers: ziekenhuizen willen verplegers uit Indonesië halen

Het personeelstekort in de zorg is zo groot dat ziekenhuizen overwegen om verplegend personeel uit de Filipijnen of Indonesië naar Nederland te halen.

In 2031 komen we 140.000 zorgmedewerkers te kort, becijferde onderzoeksbureau ABF onlangs in opdracht van de overheid. Maar het tekort wordt al veel eerder nijpend. Ben Polak, manager loopbaancentrum van het Zuyderland Ziekenhuis, stelt tegen RTL Nieuws dat zijn ziekenhuis al over twee jaar 'een ernstig tekort aan handen' heeft. Hij reisde met een delegatie van het Zuyderland en het Haaglanden Medisch Centrum af naar Azië om 'mogelijkheden te verkennen'.

Arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force liet eerder al weten 200 ic-verpleegkundigen uit de Filipijnen te halen. Ceo Frank van Gool noemt het een belangrijke schakel in de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Vakbond FNV vindt het echter maar niets en stuurde er zelfs een brandbrief over naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het personeel zou onvoldoende gekwalificeerd zijn en misbruikt worden door uitzendbureaus. Daar kun je natuurlijk regels voor opstellen. Bovendien: hoe het personeelstekort dan wel opgelost moet worden, weet de FNV ook niet.

Van Gool ziet vooral kansen en noemt het onwetendheid van de vakbond. "Ik noem dit circulaire arbeidsmigratie, uiteindelijk keert de werknemer met goede werkervaring en geld op zak terug naar het land van herkomst." We moeten over onze eigen schaduw heenstappen, vindt de ceo. "Het is één van meerdere oplossingen, en corona heeft ons geleerd hoe hard die nodig zijn."