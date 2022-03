Waarom sommige mensen nog steeds geen Covid hebben gekregen

Er zijn nog altijd veel mensen die niet besmet zijn geraakt met het coronavirus. Experts zeggen dat we het allemaal zullen krijgen. Maar dat is zeker (nog) niet gebeurd. Wat is de verklaring? Er zijn een aantal elementen die een rol spelen.

Omdat vaccins, mondkapjes en afstand houden werkt

Niet iedereen wil dat horen, maar de maatregelen hebben gewerkt. Vandaar dat er de laatste weken een explosie van positieve mensen is.

Omdat je besmet was, zonder dat je het merkte

Je kunt besmet zijn (geweest) zonder symptomen. Je hebt dan wel weerstand tegen het virus opgebouwd

Omdat transmissie binnen huishoudens niet vanzelfsprekend is

Je huisgenoten hadden het, en jij niet. Ook na twee jaar weten we nog niet precies hoe de overdracht van het virus gaat. Maar als je de enige in je huishouden bent die is ontsnapt, dan ben je niet uniek. Sommige mensen raken moeilijker besmet.

Geluk