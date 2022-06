Zware drinkers ‘gezonder en gelukkiger’

Alcohol is slecht. Je krijgt er hartziekten van en het stimuleert kanker.

Maar het lijkt er op dat het óók positieve kanten heeft, voor je geluk en zelfs voor je gezondheid.

Onderzoekers ondervroegen honderden 60-plussers die naar het ziekenhuis gingen voor een routineoperatie over hun humeur en de kwaliteit van hun leven, en zetten de antwoorden af tegen de hoeveelheid alcohol die ze dronken.

En gemiddeld waren de drinkers er beter aan toe dan de niet-drinkers.

Een derde van de deelnemers dronk "potentieel ongezonde" hoeveelheden. Die mensen dronken minstens vier avonden per week een drankje dronken of regelmatig het equivalent van twee flessen wijn op één dag dronken.

Deze groep 'zware' drinkers was slanker, gelukkiger en mobieler dan hun geheelonthouders en weinig drinkende tegenhangers, vonden de onderzoekers. Dat schrijft The Times

De studie was gebaseerd op 628 volwassenen van gemiddeld 72 jaar die een simpele operatie ondergingen in het Universitair Ziekenhuis Bonn in Duitsland.

Vera Guttenthaler, de auteur van de studie, zei: "Een verklaring kan zijn dat een hogere alcoholconsumptie kan leiden tot een beter humeur, meer gezelligheid en minder stress.

Britse experts waarschuwen dat het onderzoek een observatie was en daarom geen oorzaak en gevolg kon bepalen.