Acupunctuur kan wel degelijk spanningshoofdpijn verlichten

Acupunctuur komt voort uit de Chinese medische traditie en bestaat uit het stimuleren van "acupunctuurpunten". Er hangt, ondanks de wijde verbreiding, nog altijd een waas van hocus pocus omheen. Ten onrechte. In een studie gepubliceerd door de American Academy of Neurology in het tijdschrift Neurology, leggen onderzoekers uit hoe acupunctuur effectief is bij spanningshoofdpijn, de hoofdpijn die het vaakst voorkomt. Deze hoofdpijn is mild tot matig en kan uitstralen naar de nek, slapen of voorhoofd. Een aanval duurt een half uur of een paar dagen.

Doctor Pr Ying Li, van de University of Traditional Medicine of Chengdu (China): “Uit ons onderzoek bleek dat acupunctuur het gemiddelde aantal hoofdpijndagen per maand vermindert." De studie keek naar 218 mensen met chronische spanningshoofdpijn: ze hadden gemiddeld 11 jaar last van chronische spanningshoofdpijn en hadden ongeveer 22 hoofdpijndagen per maand. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan echte acupunctuur of oppervlakkige acupunctuur.

Beide groepen deelnemers kregen twee of drie sessies per week, in totaal 20 sessies, gedurende twee maanden en werden nog eens zes maanden gevolgd. De belangrijkste uitkomst die door de onderzoekers werd gemeten, was een reductie van minimaal 50% in het aantal dagen met hoofdpijn bij de echte acupunctuur. Aan het einde van het onderzoek meldde 68% van de mensen die echte acupunctuur kregen een vermindering van de ten minste 50% van het maandelijkse aantal dagen met spanningshoofdpijn. De onderzoekers ontdekten dat het aantal maandelijkse hoofdpijndagen na de behandeling geleidelijk afnam, zowel bij degenen die echte acupunctuurbehandelingen kregen als bij oppervlakkige behandelingen.