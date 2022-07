Zorginfarct: in 2030 tot 20 procent minder operaties door personeelstekort

Onze gezondheidszorg heeft het nu al zwaar, maar dat wordt nog veel erger. Tegen 2030 kunnen er 18 tot 20 procent minder operaties worden uitgevoerd door personeelstekorten. Dat stelt de afdeling healthcare van ABN Amro in een analyse. "Dit kost de samenleving levensgeluk."

Er zijn op dit moment al 6750 vacatures in de zorg. Volgens de arbeidsmarktmonitor van de bank is er vooral een tekort aan verpleegkundigen. Naar schatting is de helft van de vacatures niet in te vullen.

Het ministerie van VWS komt voor de hele zorgsector op een tekort van 117.000 werknemers in 2030. Een aantal geplande operaties kan dit jaar al niet worden uitgevoerd. "Wat het uitstel voor dit jaar precies betekent, is nog niet helder, maar de kans is aanwezig dat een groot aantal zorginstellingen in de rode cijfers belandt”, voorspelt analist Anja van Balen in de Telegraaf.

Een deel van het probleem kan worden opgelost door digitalisering van de zorg, met name bij chronische aandoeningen. Daarmee kan een patiënt zelf zijn gezondheidstoestand monitoren en zelfs eerder aan de bel trekken, wat de zorg nog verder kan ontlasten.

De enige andere oplossing is eigenlijk personeel uit het buitenland halen, maar daar zijn geen woningen voor.