Drie soorten huidtumoren en hoe je ze kunt herkennen

We hebben weer (te) veel in de zon gezeten. Heel onverstandig, maar het is fijn en je wordt zo mooi bruin. Die bruine kleur is helaas een teken dat je huid het zwaar heeft.

En als je dan plekjes vindt op je huid, is dat dan kanker? En als het kanker is, is dat dan erg?

In het algemeen heeft iemand die nu een diagnose van kanker krijgt een overlevingskans van 68,3 procent. Voor huidkanker ligt dat nog wat hoger. Het slechte nieuws: de kans dat je tijdens je leven huidkanker krijgt, is groot.

Er zijn verschillende soorten huidkanker.

De drie meest voorkomende vormen van huidkanker zijn:

Het basaalcelcarcinoom: vorm van huidkanker die zich ontwikkelt vanuit de kiemlaag van de opperhuid

Het plaveiselcelcarcinoom: vorm van huidkanker die zich ontwikkelt vanuit de verhoornde cellen van de opperhuid

Het melanoom: meest beruchte vorm van huidkanker die zich ontwikkelt vanuit de pigmentcellen

“De onderste laag van de opperhuid bestaat uit basaalcellen. Ontstaat de kanker hier, spreken we van een basaalcelcarcinoom, kortweg baso. zegt dermatoloog Thomas Maselis tegen HLN. "Omdat de basaalcellen heel goed aan elkaar vastgehecht zijn, zal zo’n kanker zelden of nooit uitzaaien. Het is dus de minst gevaarlijke variant, en gelukkig gaat het in 70 procent van de gevallen om deze soort.”

“In het hoofd-halsgebied ziet een baso eruit als een klein, blinkend bolletje. Je ziet er duidelijk bloedvaatjes in zitten. Krab je er eens aan of schuurt er iets tegen, begint het snel te bloeden. Op het lichaam gaat het niet om een bolletje, maar vooral om rode vlekjes met een blinkend parelmoer randje, die progressief groter worden. Dat doet allemaal geen pijn - tumoren voel je niet - en doorgaans jeukt het ook niet, waardoor het misschien niet alarmerend lijkt. Toch is het belangrijk om hiermee naar je huisarts te stappen, die je indien nodig zal doorverwijzen naar de dermatoloog.”

Plaveiselcelcarcinoom en basaalcelcarcinoom zijn vaak bobbeltjes met een lichtere kleur, bijvoorbeeld bleekroze of rozerood. Bekijk hier hoe een basaalcelcarcinoom of een plaveiselcelcarcinoom er uit kan zien.

Slechts zo’n 8 procent van alle huidkankers is een melanoom, maar het zijn wel de gevaarlijkste. Want melanomen zaaien heel snel uit. Dat komt omdat ze niet ontstaan in de basaalcellen, maar in cellen die melanocyten heten en zich vrij kunnen bewegen. Een melanoom heeft vaak meerdere kleuren zoals verschillende tinten bruin of zwart, maar kan ook rood zijn. Bekijk hier hoe een melanoom er uit kan zien.

Check dus van tijd tot tijd je eigen huid. Zeker als je een lichte tint hebt, want dan heb je een minder goede natuurlijke verdediging tegen uv-stralen.