Parkinson snelst groeiende hersenziekte, ook bij jonge mensen: dit zijn de oorzaken

Parkinson komt steeds meer voor. De ziekte die gekenmerkt wordt door trillende ledematen, treft ook jonge mensen vaker.

"In de komende tien tot twintig jaar zal het aantal mensen met de ziekte van parkinson verdubbelen. En daarbij zal ook de groep jonge mensen met parkinson toenemen in aantal", zegt parkinsonspecialist Bart Post tegen RTL Nieuws.

"Wat er gebeurt bij de ziekte van parkinson is dat je minder dopaminecellen krijgt", legt Post uit. "En dus komt er minder dopamine in de hersenen. Daardoor ga je slechter bewegen en slechter denken."

Of je het krijgt, is deels natuurlijk gewoon toeval. Maar er zijn ook omgevingsfactoren die een rol spelen, zegt Post. "Bijvoorbeeld pesticiden. In Frankrijk hebben ze laten zien dat in gebieden waar veel pesticiden worden gebruikt de ziekte van parkinson vaker voorkomt. Daarbij speelt erfelijkheid ook een rol."

Annelien Oosterbaan vertelt bij RTL dat ze 33 was toen ze de diagnose parkinson kreeg. Ze is zelf arts, maar wist niet dat je als vrouw de ziekte al op zo'n jonge leeftijd kon krijgen. "Het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld", vertelt ze. Op dit moment kunnen alleen de symptomen behandeld worden. Dat gaat nu goed.

"De eerste periode zijn de symptomen goed met medicatie te bestrijden" aldus Oosterbaan. "Daar kan je wel bijwerkingen van krijgen. Daarnaast is bewezen dat sporten de ziekte kan vertragen." Dus dat doet ze veel. Ondertussen hoopt ze dat er nieuwe behandelingen worden gevonden, iets waar de medische wetenschap druk mee bezig is.