Wat de kleur van je snot betekent

Snot - of netter mucus - is er in allerlei kleuren. En de kleur van de mucus zegt bijna altijd iets over wat er met je aan de hand is.

Doorzichtig

Doorzichtig slijm is meestal water, met eiwitten, antilichamen en opgeloste zouten. Je neusweefsels produceren het 24/7. Het meeste stroomt langs de achterkant van je keel om te worden opgelost in de maag.

Wit slijm

Je neus heeft gezwollen, ontstoken weefsels die de stroom van slijm vertragen, waardoor het vocht verliest en dik en troebel wordt. Dit kan een teken zijn van een neusinfectie of verkoudheid .

Geel slijm

Dit kan duiden op een verkoudheid of een infectie. De geelachtige tint komt van witte bloedcellen die zich naar de plaats van de infectie haasten en vervolgens worden verwijderd nadat ze hun werk hebben gedaan

"Geel of groen snot kan soms betekenen dat je een infectie hebt", zegt Dr. Sindwani tegen Cleveland Health. "Maar onthoud dat er andere dingen zijn die bij die kleur passen, inclusief hoe je je in het voelt of als je koorts hebt." Verkoudheid duurt 7-10 dagen. .

Groen slijm

Je immuunsysteem vecht echt en je slijm is dik met dode witte bloedcellen. Als je na ongeveer 10-12 dagen nog steeds ziek bent, ga dan naar de huisarts. Je kunt sinusitis hebben , een bacteriële infectie die wordt behandeld met een antibioticakuur. Als je koorts hebt of erg ziek bent, ga dan snel naar een dokter.

Roze of rood slijm

Je neusweefsel in de neus is op de een of andere manier beschadigd - misschien omdat het droog of geïrriteerd is . "Full-on rood kan een bloedneus", zegt Dr. Sindwani.

Hij voegt er echter aan toe dat deze kleur niet altijd zorgwekkend is. "Een paar spikkels bloed of een roze tint slijm is misschien niet zo erg. Dat kan gewoon een beschadiging of irritatie van de binnenkant van je neus zijn. Als je ziek bent en veel snuit of als je veel in je neus wrijft, kan dat ervoor zorgen dat er een paar bloedvaten stukgaan waardoor je een beetje bloedt.”

Bruin slijm

Deze tint kan oud bloed zijn, maar waarschijnlijk is het iets dat ingeademd is, zoals vuil, snuiftabak of paprika.

Zwart slijm

Als je niet rookt of drugs gebruikt, kan zwart slijm een ​​ernstige schimmelinfectie betekenen. "Er zijn enkele schimmelinfecties die zwart snot kunnen veroorzaken die zeer, zeer ernstig kan zijn", zegt Dr. Sindwani. "Maar gelukkig zijn ze buitengewoon zeldzaam."

In feite komen deze infecties meestal voor bij mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem. Als jij dat hebt, gaat je waarschijnlijk al naar een arts. Zo niet, maak dan een afspraak.