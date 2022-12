Acht maanden cel voor Belgische ouders vanwege weigering PCR-test zoon voor spoedoperatie

Een dertienjarige Belgische jongen verloor een teelbal, en z'n andere op een haar na, omdat zijn ouders een PCR-test weigerden in het ziekenhuis. Hierdoor liep zijn spoedoperatie vanwege 'torsie van de testikel' ernstige vertraging op.

De ouders zijn veroordeeld voor 'het ontzeggen van gepaste zorg aan hun zoon, wat de gezondheid van de jongen in gevaar bracht' en hebben 8 maanden celstraf en 800 euro boete gekregen van de rechter.

De vader kreeg in het ziekenhuis van Sint-Niklaas uitleg over de noodsituatie van zijn zoon en de noodzaak van een operatie, omdat anders binnen enkele uren een of beide testikels af kunnen sterven. Toch nam hij zijn zoon weer mee naar huis, want hij zag een PCR-test en 'al dat commerciële gedoe' niet zitten.

Ze namen de jongen daarop mee naar een ziekenhuis in Gent, maar ook daar bleven de ouders een PCR-test weigeren. Uiteindelijk gingen de artsen ermee akkoord om de operatie zonder test door te laten gaan, maar toch namen de ouders het kind weer mee naar huis, omdat ze bang waren dat er achter hun rug om toch een PCR-test zou worden afgenomen in de operatiezaal. Hierop belden de artsen de politie.

Agenten haalden de zoon thuis op en brachten hem naar het Dendermondse ziekenhuis. Daar werd hij eindelijk geopereerd, maar helaas was één teelbal al afgestorven. De andere kon op het nippertje worden gered. "Door het hardnekkig gedrag van de ouders dreigde een amper dertienjarige jongen voor heel zijn leven onvruchtbaar te worden", sprak de openbaar aanklager.

Alleen de moeder stond voor de rechter. De vader is samen met zijn kinderen naar het buitenland vertrokken. Beide ouders kregen 8 maanden celstraf opgelegd, maar voor de moeder is de straf voorwaardelijk.