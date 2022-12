Waar gingen 10.000 Nederlanders aan dood?

Haast het hele jaar door gingen er dit jaar meer mensen dood dan vóór corona gebruikelijk was. Wat kan daarvan de oorzaak zijn?

Afgelopen augustus overleden er in Nederland 13,5 duizend mensen, 1.300 meer dan demografen hadden voorzien. Corona? Niet helemaal. Die ziekte verklaart van de oversterfte maar ongeveer de helft, schrijft Maarten Keulemans in De Volkskrant.

Daarmee komt het totaal aantal Nederlanders dat is overleden aan corona op 45.964 – en het aantal ‘extra’ overledenen van wie experts het domweg niet goed weten op rond de tienduizend. In liefst 34 van de 48 weken die het jaar tot dusver telde, gingen er méér mensen dood dan verwacht.

De mensen die 'extra' sterven, gingen volgens de cijfers niet dood aan corna. Maar de 'spookdoden' lopen wel parallel met coronagolven. ‘De hoeveelheid virus in het rioolwater blijkt steeds een goede voorspeller van de oversterfte, ook van het deel dat we niet goed kunnen verklaren’, zegt CBS-onderzoekers Ruben van Gaalen tegen De Volkskrant. Eén mogelijkheid is dat ex-coronapatienten, die milde klachten hadden, later toch dood gaan aan iets anders dat erger is geworden door corona. Per duizend herstelde patiënten zijn er bijvoorbeeld 10 tot 12 extra gevallen van hartfalen ten opzichte van een groep die géén corona had.

‘Ik denk dat uitgestelde zorg meespeelt’, zegt hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). Meer dan 300 duizend medische ingrepen zijn er tijdens de coronajaren 2020-2021 immers bij ingeschoten.

Er loopt onderzoek om de onverklaarde sterfte, die zich ook voordoet in andere landen, toch te verklaren.