Coronatsunami in China: kwart miljard besmettingen in drie weken

Er heerst totale chaos in de Chinese ziekenhuizen en crematoria. De beslissing om het strenge Covidbeleid te laten varen, zorgt ervoor dat naar schatting een op de vijf Chinezen nu corona heeft of de ziekte in december heeft doorgemaakt.

De Chinese bevolking heeft door het zerocovidbeleid, dat ook na het dominant worden van de omikronvariant is gehandhaafd, geen natuurlijke immuniteit opgebouwd en is vaak niet of slecht gevaccineerd met het Chinese Sinovac-vaccin. Nu niet stapsgewijs, maar in één keer een groot deel van de restricties is opgeheven, zijn er niet genoeg ic-bedden, zuurstofflessen, specialisten, mortuaria en crematoria om aan de plotselinge vraag te voldoen.

IC-artsen worden naar de hoofdstad Beijing gestuurd vanuit andere delen van het land, waar er ook een groot tekort heerst aan medisch personeel. Crematoria gaan stuk omdat ze continu draaien. De Chinese autoriteiten houden het op zeven doden door corona, maar de immense sterftegolf is niet weg te moffelen. Er sterven ook steeds meer beroemdheden, zoals een 37-jarige voetballer, een 40-jarige operazangeres en een 67-jarige tekenaar.

Het is lastig om precies in te schatten hoeveel besmettingen, ziekenhuisopnames en doden er te wijten zijn aan Covid-19. Uitgelekte notulen van de Nationale Gezondheidscommissie leggen de heftige schattingen bloot: 248 miljoen Chinezen zijn besmet in de eerste drie weken van december.

Pijnstillers en zelftests zijn nauwelijks meer te krijgen. Mensen hebben niks van tevoren ingeslagen, omdat het kopen van bijvoorbeeld koortsremmers een automatische melding gaf in de verplichte gezondheidsapp die nodig was om vrij te bewegen. Medicijnfabrieken produceerden niet meer, omdat er nauwelijks vraag naar was. Nu moeten ze opeens weer op volle toeren draaien, terwijl het personeel massaal uitvalt door ziekte.

De overheid is na het volksoproer van enkele weken geleden halsoverkop van koers gewisseld en gaat nu stug door op het ingeslagen pad, ook al liggen de ziekenhuisgangen vol met naar adem happende burgers. Omikron is immers 'slechts een verkoudheid'.