Drank maakt nog meer kapot dan we al wisten

Van alcohol kun je ziek worden en dood gaan. Dat wisten we al. Nu gaat het RIVM voor het berekenen van de maatschappelijke kosten (6 miljard per jaar) van alcohol nog uit van ongeveer vijftien ziekten die zijn gerelateerd aan alcohol. Maar in de wetenschap is al een link gelegd tussen alcoholgebruik en tweehonderd medische aandoeningen. Het gaat onder meer om verschillende soorten kanker, leverziekten en hart- en vaatziekten. Dat schrijft Trouw.

In de huidige berekening zijn meer kosten niet meegenomen, zegt Ninette van Hasselt, programma-manager alcohol bij het Trimbos-instituut tegen Trouw. "Denk bijvoorbeeld aan ouders met een alcoholverslaving en de gevolgen daarvan voor hun kinderen."

Kans dat het alcoholgebruik op korte termijn afneemt, is er niet. Artsen zien juist dat het gebruik stabiel hoog blijft en vaker normaal wordt gevonden. Bijna 80 procent van de Nederlanders drinkt weleens alcohol, een percentage dat al jaren nauwelijks daalt. Ongeveer 1,5 miljoen mensen drinken overmatig of zwaar. Wie overmatig drinkt, nuttigt minstens 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week.