Onschuldig griepje leidt steeds vaker in zware longontsteking

Iedereen is ziek en de ziekenhuizen liggen vol. Dat komt onder meer doordat een onschuldig griepje niet zelden overgaat in een longontsteking. Een Belgische arts legt aan HLN uit hoe dat kan.

“Door de maskerplicht hebben we onszelf lange tijd afgeschermd van virussen en bacteriën", begint dokter Pascal Van Bleyenbergh. "Misschien is ons systeem daardoor wat minder sterk, maar dat is eigenlijk speculatie. Dat een griep soms gepaard gaat met een bijkomende bacteriële infectie is evenwel niet nieuw. Dat zit zo: je hebt een algemeen afweersysteem - het immuunsysteem - maar je hebt ook een lokaal afweersysteem. In principe zal het lokale immuunsysteem verhinderen dat een bacterie de luchtpijptakken binnenkomt, maar wanneer je een virale infectie hebt, dan werkt dat systeem minder goed. Je luchtwegen zijn ontstoken, er zijn veel meer slijmen en dergelijke en dat zorgt ervoor dat die bacterie makkelijker binnen geraakt. En dat zien we nu echt wel veel frequenter.”

Alle bedden vol

Tot hoeveel meer ziekenhuisopnames het leidt, is niet bekend. “Ik heb daar geen statistieken van, maar reken toch maar op een toename van 30 procent”, zegt Van Bleyenbergh. “We horen vaak hoe het is begonnen met ‘een griepje’, een virale infectie, en eindigt met een bacteriële longontsteking. Door de band kun je stellen dat 10 procent van de mensen met een longontsteking naar het ziekenhuis moet. We zien nu dat onze afdeling bomvol ligt, alle bedden die zijn toegewezen aan longziekten zijn ingenomen en we hebben daarnaast nog bedden ingenomen op andere afdelingen. 40 procent van alle longpathologieën is een infectie.”

Ook steeds meer jongeren vallen ten prooi aan de dubbele infectie. “We hebben hier een meisje van amper 17 jaar met een longontsteking en hebben de voorbije weken ook al twintigers en dertigers gehad."