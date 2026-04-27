Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

Het was wel mooi bedacht. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico om zo de eenheid van het Amerikaanse continent te vieren. Daarvan is dus niets terecht gekomen. De drie landen zijn nog net niet in staat van oorlog maar veel scheelt het niet.

En binnen Amerika valt het ook niet mee.

Gouverneur Greg Abbott van Texas heeft gedreigd 200 miljoen dollar aan veiligheidsbudget in te trekken voor Houston, Dallas en Austin als deze steden niet vollediger gaan samenwerken met de federale immigratiedienst ICE. De dreiging komt minder dan 50 dagen voor de start van het WK voetbal 2026, waarbij Dallas en Houston gastheer zijn.

Abbott eist dat de steden hun beleid herzien dat de samenwerking tussen lokale politie en ICE beperkt bij civiele immigratiezaken. Houston en Dallas hebben hun beleidsregels inmiddels aangepast, Austin – basiskamp voor het Saoedische nationale elftal – heeft nog geen besluit genomen.

De confrontatie legt de spanning bloot tussen lokaal bestuur en het strenge immigratiebeleid van de regering-Trump. Burgemeester John Whitmire van Houston zei dat de stad "geen alternatief had" en moest meewerken om zich voor te kunnen bereiden op het FIFA -toernooi.

Mensenrechtenorganisatie ACLU waarschuwde dat bezoekers aan de VS risico lopen op arrestatie en deportatie. Hotelmanagers meldden dat hoge ticketprijzen, inflatie en anti-Amerikaans sentiment internationale fans al doen twijfelen over reizen naar het WK.