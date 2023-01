Is het slecht om koffie te drinken op een lege maag?

Voor veel mensen is 's ochtends genieten van een vers gezette kop koffie een niet-onderhandelbare manier om de dag te beginnen.

Maar veel mensen geloven in het verhaal dat koffie op je lege maag vreselijke gevolgen kan hebben. Dat het je darmen kan beschadigen – of kan bijdragen aan andere kwalen zoals een opgeblazen gevoel, acne, haaruitval, angst, schildklierproblemen of pijnlijke menstruatie.

Onderzoekers hebben sinds de jaren zeventig de voor- en nadelen van het drinken van koffie onderzocht, vooral voor de darmen, zei Kim Barrett, een professor in fysiologie en membraanbiologie aan de University of California.

Gelukkig is de maag bestand tegen allerlei irriterende stoffen, waaronder koffie.

"De maag heeft zoveel manieren om zichzelf te beschermen," zegt Barrett. Het scheidt bijvoorbeeld een dikke slijmlaag af die een krachtig schild vormt tussen de maagwand en wat je binnenkrijgt.

Dat schild beschermt de maag ook tegen zijn eigen natuurlijke zure omgeving die nodig is om voedsel af te breken, legde ze uit.

Je zou een zeer agressieve stof moeten consumeren "om de afweer van de maag te doorbreken", zegt ze. "Dat is gewoon hoe de maag zijn werk doet."

Een studie uit 2013 onder meer dan 8000 mensen, vond bijvoorbeeld geen significant verband tussen koffieconsumptie en maag- of darmzweren – zelfs niet bij degenen die drie of meer kopjes per dag dronken.

"Koffie, zelfs in geconcentreerde vorm, veroorzaakt waarschijnlijk geen objectief letsel aan de maag,"

Buiten de darmen is bekend dat de cafeïne uit koffie de hartslag en bloeddruk verhoogt. En als je het te kort voor het slapengaan drinkt, kan het je slaap verstoren. Maar deze veranderingen zijn tijdelijk.

"Er is veel meer bewijs voor de voordelen van koffie dan voor de nadelen."