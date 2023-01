Dragers van antibioticaresistente bacteriën extra ziek in ziekenhuis

Sommige patiënten in het ziekenhuis zijn zonder dat ze het weten drager van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Zij lopen 14 procent meer kans op een infectie in de maand na hun opname.

Volgens het onderzoek van het Amsterdam UMC is bij sommige bacteriën de kans zelfs 19 procent groter. Dit is een probleem omdat het vaak ernstig zieke patiënten betreft die een extra infectie mogelijk moeilijk verdragen. Bovendien is er nauwelijks een behandeling.

Antibioticaresistentie is al lang een punt van grote zorg in de medische wereld. "Deze resistentie maakt dat sommige infecties steeds moeilijker te behandelen zijn. Hiervoor zijn slechts weinig en duurdere antibiotica beschikbaar", aldus het Amsterdam UMC. "In sommige landen zijn er al problemen met infecties met bacteriën die zo resistent zijn, dat er geen enkele behandeling mogelijk is."