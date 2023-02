De 10 dingen die je te wachten staan als je stopt met roken

Dat je beter niet kunt roken is vanzelfsprekend. Maar stoppen is zo eenvoudig nog niet, want nicotine is een zeer verslavend middel.

Dus voor de mensen die vragen wat de bijwerkingen zijn, hier is de lijst met effecten die je kunt verwachten:

1. Sterk verlangen naar nicotine –

Als je een aantal jaren rookt, raakt je lichaam verslaafd aan nicotine. Het hunkeren duurt tussen twee en vier weken.

2. Tintelingen in handen en voeten –

Een kietelend gevoel in uw voeten en handen kan optreden naarmate uw bloedsomloop verbetert.

3. Uitgedroogde mond –

Het roken van sigaretten is een veelvoorkomende oorzaak van een uitgedroogde mond. Terwijl u zich aanpast, kunnen de angst en stress die gepaard gaan met ontwenning de situatie verergeren.

4. Irritatie, frustratie en woede –

Je maakt een belangrijke verschuiving door - je lichaam en geest moeten zich aanpassen aan het verlies van iets waar je afhankelijk van bent geworden. Dit resulteert vaak in prikkelbaarheid en woede.

5. Hoesten en keelpijn –

Naarmate uw ademhalingssysteem de secreties en ander afval dat door roken wordt veroorzaakt, begint af te geven, kunt u last krijgen van hoesten en keelpijn.

6. Concentratieproblemen –

7. Depressie en angst -

Rokers hebben meer kans op depressie en angst; de oorzaak is echter onbekend. Je zou kunnen roken om je beter te voelen. Als u stopt met roken, kunt u meer angst en depressie ervaren.

8. Gewichtstoename door toegenomen eetlust –

Als u stopt met roken, krijgt u energie, waardoor uw eetlust toeneemt.

9. Obstipatie –

Nicotine heeft invloed op de dunne darm en de dikke darm. Dus wanneer u probeert te stoppen met roken, raakt uw lichaam verstopt.

10. Slaapproblemen –

Als u begint te stoppen met roken, kunt u moeite hebben met slapen. Dit zal verbeteren.