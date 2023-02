Aantal zorgmedewerkers met vals diploma verdubbeld in jaar tijd

In een jaar tijd zijn er twee keer zoveel zorgmedewerkers met een vals diploma werkzaam in de zorg, meldt de inspectie.

Behalve diploma's en certificaten zijn er ook Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) te koop. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept werkgevers dan ook op om dit soort zaken goed te controleren bij sollicitanten en zzp'ers.

"Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de controle. Wij vragen ook om valse papieren te melden aan het Openbaar Ministerie en de inspectie. Want als zorgverleners werken met valse papieren, is de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar", aldus de inspectie.

Gevaar voor patiënten

Afgelopen zomer meldde RTL Nieuws al dat de diplomafraude een groeiend probleem is in de zorg. "De medewerkers komen werken op een groep met mensen die niet zelfredzaam zijn, in een rolstoel zitten, niet kunnen praten, eigenlijk alle hulp nodig hebben om de dag door te komen. Het kan levensbedreigend worden als medicatie bijvoorbeeld niet juist wordt gedeeld of een kind heeft een epileptische aanval en er wordt niet op gereageerd", aldus een hulpverlener.

Het zou onder meer gaan om zzp'ers in de zorg die geld ruiken door de enorme personeelstekorten. Ze schaffen een vals diploma aan en gaan aan de slag.

Het Openbaar Ministerie heeft acht oud-zorgmedewerkers, die ervan worden verdacht met valse papieren te hebben gewerkt, nu vervolgd. Zij verschijnen donderdag voor de rechter. "Het betreft ernstige zaken vanwege mogelijke gezondheidsrisico's", stelt het Openbaar Ministerie tegen RTL Nieuws.