Het aantal mensen met schurft groeit weer. De piek is op z'n hoogst sinds begin december. Momenteel hebben 42 op de 100.000 mensen last van de huidziekte, meldt Nu.nl. Er zijn opvallend veel besmettingen onder kinderen tussen de nul tot vier jaar in Overijssel.

Het aantal mensen met schurft ligt veel hoger dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Toen ging het om 17 op 100.000 mensen. In de jaren daarvoor schommelde het aantal rond de 10.

Vooral jongeren krijgen schurft.