Minister Kuipers tegen registratie langdurige covid-patiënten

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) is tegen een landelijke registratie van mensen met langdurige covid. Volgens het Maatschappelijk Impact Team (MIT) zou een volledige registratie van mensen met langdurige covid juist erg waardevol zijn.

Registratie is lastig omdat er geen heldere definitie is van langdurige covid, zei Kuipers in de Tweede Kamer. Verder wees hij erop dat het registreren erg lang gaat duren want het gaat om "enkele honderdduizenden" mensen. Verder zou het bulk van dit werk op het bordje van huisartsen komen en die hebben al veel werk, zei hij.

Volgens de minister krijgen volgens onderzoek 1 op de 8 mensen die besmet raken met het coronavirus te maken langdurige klachten. Het kan dan gaan om zaken als smaakverlies en spierpijn, maar ook om veel ernstigere gevolgen. De klachten verdwijnen bij een deel van de mensen ook weer na een bepaalde tijd.

Bezwaren Kuipers

Voorzitter Jolande Sap van het MIT zei een dag eerder in de Kamer dat registratie belangrijk zou zijn voor allerlei organisaties die met de gevolgen van langdurige covid te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld verzekeraars. Ook zou het voor patiënten een belangrijke vorm van erkenning zijn als ze beter in beeld komen.

Kuipers ziet registratie ondanks de opmerkingen van Sap niet zitten. "Ik denk dat we het niet nodig hebben." Als een medische beroepsgroep met een patiëntenorganisatie zelf de registratie wil opzetten zoals bij andere ziektes wel eens is gebeurd, zal hij niet in de weg gaan zitten, zei de minister.