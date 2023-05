Honderden meldingen van vleesetende bacterie: ‘Opvallend vaak hersenvliesontsteking’

In 2,5 maand tijd zijn er 374 meldingen binnengekomen van een vleesetende bacterie. Opvallend daarbij is dat 18 mensen een hersenvliesontsteking meldden. Normaal gesproken zijn er maar 5 gevallen per jaar.

"Het is een opmerkelijk stijging’’, zegt arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ in het AD over de meldingen van de vleesetende bacterieën. "Het merendeel van de patiënten heeft diepe infecties in de huid. Het belangrijkste kenmerk is pijn: mensen trekken hun been of arm al terug als je er alleen maar naar wijst.’’ Negen kinderen zijn al door de infectie overleden dit jaar.

Een verklaring voor de opleving van de bacterie is volgens het RIVM de coronapandemie waardoor mensen een tijd lang minder in aanraking kwamen met virussen en bacteriën.

De groep-A-streptokok, zoals de bacterie officieel heet, komt veel voor. Hij veroorzaakt bijvoorbeeld ook krentenbaard of roodvonk bij kinderen. Volwassenen kunnen er onder meer long- of keelontsteking van krijgen.