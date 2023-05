Moedermelk van veganiste bevat gewoon vitamine B2 en carnitine

Moedermelk van veganistische vrouwen bevat evenveel vitamine B2 en carnitine (belangrijk voor de energiestofwisseling) als moedermelk van vrouwen die alles eten. Dat zeggen onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. "Baby’s die moedermelk krijgen van veganistische moeders hebben dus waarschijnlijk geen verhoogd risico op een tekort aan deze voedingsstoffen, terwijl je dat misschien wel zou verwachten als je weet dat hun moeders geen dierlijke producten nuttigen", aldus hoofdonderzoeker Hannah Juncker. Het aantal mensen in Europa dat geen dierlijke producten eet, is volgens de deskundigen in de afgelopen vier jaar verdubbeld. "Door de wereldwijde toename van veganistische diëten, ook onder moeders die borstvoeding geven, bestaat er bezorgdheid over de voedingswaarde van hun moedermelk", aldus Juncker. Dit ondanks het feit dat in 2019 al werd besloten om moedermelk van veganisten niet meer van de Nederlandse Moedermelkbank te weren, omdat die toen kwalitatief ook goed genoeg werd geacht. Carnitineconcentratie De nieuwe onderzoeksresultaten vallen dus ook weer mee. De concentraties vitamine B2 en carnitine in moedermelk én in het bloed van 25 vrouwen met een veganistisch dieet zijn bekeken en vergeleken met de moedermelk en het bloed van 25 vrouwen die alles eten. Er bleken bij B2 geen verschillen in bloedserum en moedermelk. Wel bleek dat de concentratie carnitine in het bloed van veganistische vrouwen veel lager was dan in de controlegroep. Toch was de concentratie hiervan in de moedermelk vergelijkbaar. "Een mogelijke verklaring is dat de borstklier de carnitineconcentratie toch op peil weet te houden. Maar hoe dit kan, weten we niet precies." Vitamine B2 Een tekort aan vitamine B2 kan leiden tot bloedarmoede, neurologische problemen en oogproblemen bij de baby. Een tekort aan carnitine kan in ernstige gevallen leiden tot een lage bloedsuikerspiegel of problemen met het hart of de hersenen van de zuigeling.