WHO: zoetstof aspartaam mogelijk kankerverwekkend

De zoetstof aspartaam is "mogelijk kankerverwekkend". Dat meldt een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag na onderzoek. De richtlijnen voor de dagelijkse consumptie van aspartaam laat de WHO echter onveranderd. De Amerikaanse voedselwaakhond FDA ziet geen reden tot bezorgdheid.

Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de WHO is er op grond van drie recente studies "beperkt bewijs" dat aspartaam, gebruikt in onder meer lightfrisdrank, yoghurt, tandpasta en kauwgom, kankerverwekkend is. Tegelijk ziet een andere WHO-afdeling, die zich buigt over voedingsadditieven, geen reden tot bezorgdheid noch om de richtlijnen rond de dagelijkse consumptie van aspartaam aan te passen.

Volgens de standaarden van de WHO mag een volwassene van 70 kilo nog steeds tot 14 blikjes lightfrisdrank met aspartaam per dag drinken zonder risico op kanker te lopen.

Weinig bewijs

Tijdens een persconferentie in het hoofdkantoor in Genève maande Francesco Branca, hoofd voedselveiligheid van de WHO, consumenten om te zoeken naar producten "zonder suiker of zoetstoffen". In plaats van de vele gesuikerde en lightfrisdranken op de markt zouden zij "water" moeten drinken. Volgens Branca is er meer onderzoek nodig naar de aspartaam.

Belangengroepen van de frisdrankenindustrie en ook wetenschappelijke experts zeggen dat de studies waar het IARC zijn oordeel op stoelt weinig bewijs bevatten. Eerdere studies hebben volgens hen de veiligheid van aspartaam vastgesteld. "Als er enige reden tot bezorgdheid was, zouden ze de richtlijnen voor dagelijkse inname hebben aangepast", zegt Arnold Baskies, voormalig voorzitter van de American Cancer Society tegen persbureau Bloomberg.

Amper calorieën

Ook de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond FDA reageert afwijzend. "Het feit dat aspartaam door het IARC is bestempeld als 'mogelijk kankerverwekkend voor de mens' betekent niet dat aspartaam daadwerkelijk verband houdt met kanker", aldus de FDA in een verklaring. "De FDA is het niet eens met de conclusie van het IARC dat deze onderzoeken de classificatie van aspartaam als mogelijk kankerverwekkend ondersteunen."

Aspartaam, dat ongeveer 200 keer zoeter is dan doorsnee suiker en amper calorieën bevat, is al decennia onderwerp van debat. Volgens de Europese Voedselwarenautoriteit (EFSA) is de populaire suikervervanger veilig bij normaal gebruik. Alleen personen met de stofwisselingsziekte PKU moeten aspartaam mijden.