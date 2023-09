Hoe houden we zorgkosten beheersbaar?

De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog. Zorgverzekeraar DSW maakte deze week bekend dat verzekerden 149 euro per maand gaan betalen. Het is al het zesde jaar op rij dat de premie omhoog gaat en het einde is nog niet in zicht.

Komend jaar gaat er 111,3 miljard euro naar zorg op een begroting van 433,6 miljard. Het CPB becijferde vorig jaar al dat in 2060 van iedere 100 euro die we verdienen 25 euro naar de zorg gaat.

"Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de zorg. Daarbij is er een gebrek aan zorgpersoneel. Er moet dus meer zorg geleverd worden met minder mensen, dat knelt”, zegt Wim Groot, gezondheidseconoom aan de Universiteit van Maastricht in De Telegraaf.

Daarnaast moeten er keuzes worden gemaakt als het gaat om de vergoeding van medicijnen of het uitvoeren van bepaalde behandelingen. "Bij dure geneesmiddelen wegen we de gezondheidswinst af tegen de kosten. Een middel met een lage gezondheidswinst, maar waar wél een duur prijskaartje aan hangt, komt niet in de basisverzekering”, zegt Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, dat adviseert over wat er in het basispakket moet.

"Daarnaast verbinden we sinds vorig jaar preciezere voorwaarden aan zorg die ervoor zorgen dat alleen mensen die een medische behandeling nodig hebben, die ook krijgen. Dat klinkt logisch als wat, maar is het niet. Er is veel overbehandeling, waarbij mensen zorg krijgen die ze niet nodig hebben en die ze dus ook niet helpt.”

Verder is de administratieve werklast een hardnekkig probleem bij het zorgpersoneel, vertelt Bianca Buurman, voorzitter van de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. "Verpleegkundigen besteden gemiddeld dertig tot veertig procent van hun tijd aan administratie. Dat kun je niet helemaal terugbrengen naar nul, want er zijn ook zinvolle registraties die bijvoorbeeld nodig zijn voor een goede overdracht van ziekenhuis naar wijkverpleging. Maar wij denken dat je die administratieve last terug kunt brengen naar twintig procent. En door daarnaast bepaalde onnodige handelingen niet te doen, valt ook veel winst te behalen.”