Nederlandse vrouwen krijgen relatief vaak kanker, mede door roken

- Nederlandse vrouwen gingen in de jaren zestig en zeventig massaal aan de sigaret, nu krijgen ze "opvallend meer longkanker" dan vrouwen uit de meeste andere Europese landen. Dat signaleert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het centrum meldt op basis van recente Europese cijfers dat Nederland vooral door roken in het verleden hoog staat op de lijst van landen waar vrouwen het vaakst getroffen worden door een vorm van kanker: op plaats drie, na Noorwegen en Denemarken. "Roken is de belangrijkste oorzaak van longkanker. Door onze emancipatie in de jaren zestig en zeventig gingen in Nederland meer vrouwen roken dan in andere landen", verklaart IKNL. Longkanker ontstaat in de loop van decennia. "De gevolgen van roken in het verleden zijn nu zichtbaar", legt het centrum uit. In absolute zin krijgen in Nederland mannen wel nog zo'n 10 procent vaker longkanker dan vrouwen. Het totale aantal diagnoses van de vaak dodelijke ziekte in ons land stijgt en gaat richting de 15.000 per jaar. Mannen Wat betreft het totale aantal kankerdiagnoses staan Nederlandse mannen in de Europese middenmoot, op plaats dertien. Qua sterfte staan ze iets lager, op de 16e plaats. Nederlandse vrouwen staan in dit lijstje op plaats zeven. Volgens de cijfers kregen in 29 Europese landen (de EU plus Noorwegen en IJsland) ruim 2,7 miljoen mensen vorig jaar te horen dat ze kanker hadden. In hetzelfde jaar zijn zo'n 1,3 miljoen Europeanen uit deze landen aan de ziekte overleden. Dat het aantal gevallen van kanker stijgt, komt door diverse factoren, waaronder de gestegen levensverwachting en leefstijl. Nederlandse mannen krijgen opvallend vaak slokdarmkanker. Daar staan ze Europees op de eerste plaats. Andere soorten kanker, zoals aan de maag, schildklier of lever, komen hier juist minder voor dan in andere Europese landen. Onder Nederlandse vrouwen komt naast longkanker (plaats 2) blaaskanker opmerkelijk vaak voor (plaats 1). De meestvoorkomende kankersoort onder Nederlandse vrouwen is borstkanker. Daarin staat ons land qua aantal gevallen op de vijfde plaats van Europa.