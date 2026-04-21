Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

Eindeloos swipen door TikTok, Instagram Reels of YouTube Shorts lijkt onschuldig tijdverdrijf, maar kan ongemerkt je humeur ondermijnen. Wie te veel korte video’s kijkt, belandt volgens een nieuwe studie in een psychologische kettingreactie: meer eenzaamheid, meer angst en uiteindelijk minder tevredenheid met het leven.

De Turkse onderzoekers Tuğba Türk Kurtça en Muhammet Can Doğru wilden precies begrijpen hoe dat mechanisme werkt. Korte video-platforms serveren een eindeloze stroom gepersonaliseerde clips, gestuurd door algoritmes die inspelen op snelle beloningen. Dat maakt stoppen lastig en kan leiden tot wat de onderzoekers “short video addiction” noemen: blijven kijken ondanks negatieve gevolgen in het dagelijks leven.

De studie volgt 234 studenten gedurende drie maanden. Gemiddeld keken zij zo’n 2,5 uur per dag korte video’s. Op twee momenten werden vier factoren gemeten: problematisch kijkgedrag, eenzaamheid, angst en levenstevredenheid. Door die opzet konden de onderzoekers niet alleen verbanden zien, maar ook de volgorde waarin veranderingen optreden.

Eenzamer

Die volgorde is cruciaal. Wie aan het begin veel korte video’s keek, voelde zich drie maanden later vaker eenzaam. Volgens de zogeheten displacement-hypothese verdringt schermtijd echte sociale interactie. Minder face-to-face contact betekent minder emotionele steun. Die eenzaamheid bleek vervolgens een opstap naar meer angst: zonder sociaal vangnet voelen mensen zich sneller onzeker en gestrest. En die verhoogde angst ging weer samen met een daling in levensgeluk.

Opvallend is dat de effecten afzonderlijk klein zijn, maar samen een duidelijk patroon vormen. “Het gaat niet alleen om schermtijd, maar om wat je ervoor inruilt,” aldus Kurtça. Met andere woorden: de verloren koffiemomenten, gesprekken en echte connecties.