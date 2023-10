Nijverdalse (30) valt 85 kilo af, maar zorgverzekeraar weigert noodzakelijke buikwandcorrectie te betalen

Shanon Borkent (30) uit Nijverdal viel op eigen kracht 85 kilo af, van 171 naar 86 kilo. Ze kampt nu met 15 kilo aan overtollig vel, dat dringend operatief verwijderd moet worden. “Bij elke oefening klappen die kilo’s als een zweep tegen mijn lichaam. Om over de pijn door smetplekken nog maar te zwijgen.”

Zo'n operatie kost minstens 20.000 euro, en wordt onder strenge voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar. Maar Zilveren Kruis zei nee, omdat haar BMI niet onder de 30 lag. “Ontzettend naar, want ze houden dan geen rekening met overtollig vel. Waar je niets aan kunt doen door te sporten of te diëten”, zegt Borkent in het AD.

Teveel afgevallen vanwege zorgverzekeraar

Dus ging ze door met afvallen. “Het werd me van alle kanten afgeraden, maar na die afwijzing van de zorgverzekeraar ben ik toch nog wat meer gaan afvallen”, vertelt de Nijverdalse. “Dat kwam me duur te staan. Ik ging out en belandde in het ziekenhuis. Dat laatste gewichtsverlies bleek te veel voor mijn lijf.”

Ze deed via haar arts in het ziekenhuis wederom een aanvraag voor de operatie bij Zilveren Kruis, maar die werd wederom afgewezen; dit keer omdat ze niet minstens een jaar lang op hetzelfde gewicht is gebleven, ze viel immers nog meer af. Geen vergoeding, dus geen operatie.

Afhankelijk van donaties

Eigen geld om de operatie te bekostigen heeft ze niet, omdat ze volledig is afgekeurd vanwege ernstige PTSS, ontstaan door een leven lang pesterijen en gewichtsproblemen. “Ik probeer wel vrijwilligerswerk te doen, maar dat levert natuurlijk niets op. Al hoop ik wel dat ik straks als alles achter de rug is misschien wel weer aan het werk kan”, vertelt Shanon.

Ten einde raad heeft ze een crowdfundingsactie opgezet op doneeractie.nl. Er is ondertussen al 12.780 euro van de 20.000 euro gedoneerd, mede door de media-aandacht. “Hartverwarmend. Er was zelfs iemand die anoniem 1000 euro doneerde. Ik hoop zo dat het lukt. Dit is de laatste stap”, besluit Borkent.